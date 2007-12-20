Черномырдин считает Тимошенко внутренним делом Украины

Избрание Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром является внутренним делом Украины, и российским политикам не следует его комментировать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН, комментируя заявление одного из лидеров российской партии «Союз правых сил» Бориса НЕМЦОВА о том, что назначение Ю.ТИМОШЕНКО премьером – худший вариант для правительства России.

«Нам давать оценки по этому вопросу неправильно», - отметил посол и добавил: «Мы будем работать с ней (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) и уже работали».

Отвечая на вопрос о том, как будут работать премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО и возможный премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал: «ПУТИН пока является Президентом, а как будет дальше – посмотрим».

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты России, первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил нынешнему Президенту В.ПУТИНУ стать премьером РФ в случае его победы на президентских выборах в марте 2008 года.

17 декабря на съезде партии власти «Единая Россия» В.ПУТИН дал согласие занять должность премьер-министра России после президентских выборов.