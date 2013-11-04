В Одессе "похоронили" Костусева (фото)

Театрализованный митинг под стенами Одесского городского совета развернули активисты общественной организации "Искра", пишет "Сегодня".

Молодые люди в тельняшках и масках, скрывающих лица, принесли к мэрии похоронный венок и развернули плакаты с надписями "Политический труп" и "Три мертвых года".

Напомним, сегодня, 4 ноября, на молниеносной сессии горсовета функции и.о. мэра официально перешли к секретарю Олегу Брындаку. Костусев на заседании не присутствовал.