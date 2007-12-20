Саркози обещает Тимошенко поддержку Франции

Президент Франции Николя САРКОЗИ поздравил Юлию ТИМОШЕНКО с назначением на должность премьер-министра Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в письме Президента Франции в адрес Ю.ТИМОШЕНКО, размещенном на официальном сайте Президента Французской Республики.

“Госпожа премьер-министр, дорогая Юлия, позволь мне поздравить тебя с назначением председателем украинского правительства”, - начинает свое письмо Н.САРКОЗИ.

Французский Президент выразил готовность оказать поддержку Ю.ТИМОШЕНКО в ее работе на этом посту.

“В безграничной ответственности, которая опять на тебе, и которой ты сможешь посвятить свой талант и свою настойчивость, будь уверена, что ты можешь рассчитывать на полную поддержку Франции на службу политической стабильности, независимости, процветания и приближения к Европейскому Союзу, чего хотят украинцы”, - отмечает Н.САРКОЗИ.