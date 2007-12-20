За годы независимости в Верховной Раде было 50 драк

За годы независимости Украины в Верховной Раде произошло более 50 драк и потасовок между народными депутатами. Парламентарии награждали друг друга пинками, синяками, рвали рубашки, пиджаки и галстуки.

Как передает ЛігаБiзнесIнформ со ссылкой на телеканал "НТН", основные фигуранты всех парламентских баталий - мужчины. Депутаты-женщины от потасовок в основном воздерживаются, хотя лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко когда-то помогала своему однопартийцу Владимиру Марченко избивать депутата Павла Мовчана.

Специалисты говорят, что подвергнуть наказанию парламентариев-хулиганов практически невозможно. Самым большим наказанием для депутата считается временный запрет посещать сессии Верховной Рады. Впрочем, на практике он применяется редко.

Сами народные избранники отмечают, что потасовки случаются в парламентах почти всех стран.

В 2005 году в России планировали создать внутреннюю парламентскую полицию - институт думских приставов, которые должны были следить за порядком в сессионном зале. В Украине аналогичной инициативы ни от одной политической силы пока что не поступало.