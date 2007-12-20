Кандидаты от НУ-НС уже подали документы в ЦИК

Кандидаты в народные депутаты от блока «Наша Украина – Народная Самооборона» уже подали в Центральную избирательную комиссию документы, необходимые для их регистрации. Об этом в эфире «5 канала» сообщил народный депутат от НУ-НС Роман Зварич.

«Я могу сказать, что все документы уже есть в ЦИК», - сказал он.

Каждый кандидат в нардепы, отметил Зварич, имеет право подать документы в ЦИК предварительно - на случай если будет необходимость признать его избранным и зарегистрировать.

Таким образом, отмечает политик, у Центризбиркома не будет необходимости в течении 20 дней, после признания депутатов избранными, ожидать подачи документов для регистрации.

Кроме того, Зварич прогнозирует, что ЦИК может рассмотреть вопрос о регистрации депутатов в понедельник, 24 декабря.

ProUA