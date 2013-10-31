Польский эксперт считает маловероятным освобождение Тимошенко

Об этом эксперт написал в специальном комментарии, которым располагает УНИАН.

Ольшанский считает, что украинская власть намеревается перевести на оппозицию ответственность за то, что Тимошенко останется в тюрьме.

”Все указывает на то, что Партия регионов ставит целью так повернуть дело, чтобы ответственность за неосвобождение Тимошенко возложить на оппозицию, независимо от того, будет ли принят соответствующий закон”, - отметил эксперт.

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По мнению Ольшанского, партия власти может добиться этого двумя путями.

В первом случае ”регионалы”, которые не имеют в Верховной Раде достаточных для принятия закона 226 голосов, могут ”недостаточно постараться” для того, чтобы собрать их у внефракционных депутатов, и потом заявить, что оппозиция не поддержала закон, который позволил бы Тимошенко выйти на свободу.

Во втором случае может быть принят закон, согласно которому сама Тимошенко должна дать согласие на то, чтобы выехать на лечение без помилования.

”Отказ Юлии Тимошенко поехать на лечение была бы прекрасным алиби для Киева. Но этот вариант более рискованный для власти, поскольку окружение Президента не может быть уверенным в том, что Тимошенко откажется”, - написал эксперт, напомнив, что экс-премьер ранее неоднократно заявляла, что хочет отмены ее приговора, чтобы иметь возможность принимать участие в политической жизни Украины.

Ольшанский также назвал нереальным принятие законопроекта по делу Тимошенко, подготовленного ее партией ”Батькивщина”, отметив, что он лишь осложнит дискуссию в парламенте и разработан, в первую очередь, с целью пиара.

Кроме того, эксперт прокомментировал одну из озвученных в ходе дискуссий идей о том, что государство, которое будет принимать Тимошенко на лечение, должно дать гарантии того, что она вернется в Украину.

”Если закон будет предусматривать необходимость предоставления принимающим государством гарантий того, что осужденный потом будет возвращен в страну (возможность согласия Германии на такие гарантии практически исключена), то освобождение Тимошенко перед саммитом ”Восточного партнерства” в Вильнюсе станет нереальным”, - считает Ольшанский.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины планирует рассмотреть три законопроекта, которые должны решить ”вопрос Тимошенко”, в следующий вторник, 5 ноября.

Ряд представителей Евросоюза заявляли, что без освобождения экс-главы украинского правительства ЕС не согласится подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите ”Восточного партнерства”, который состоится 28-29 ноября.