Законопроект о лечении заключенных за рубежом несправедлив - нардеп

Законопроект № 3461 «О внесении изменений в статью 84 Уголовного кодекса Украины о возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы» является неприемлемым, по мнению внефракционного депутата Льва Миримского.

"Его положения очевидно рассчитаны на одного человека, ведь в качестве условия принятия решения о лечении за рубежом отмечено прохождение непрерывного стационарного лечения в течение 365 дней в учреждении здравоохранения Украины за пределами пенитенциарных учреждений. Под такое условие подпадает только один человек в государстве, поскольку по общему правилу лечение осужденных проводится в учреждениях Государственной пенитенциарной службы Украины", - утверждает нардеп.

Миримский также опасается, что принятие данного законопроекта подарит шанс на освобождение от наказания лицам, осужденным за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе насильственных. Причиной увольнения этих заключенных может стать отсутствие ограничений для круга лиц, которые могут рассчитывать на освобождение от наказания и лечения за рубежом, а также отсутствие каких-либо процедур установления «невозможности получения надлежащего лечения» в Украине, которая является основанием для лечения за границей.

"Единственными документами, которые должен предоставить осужденный, является справка о периоде лечения и согласие иностранного медицинского учреждения принять лицо на лечение. Суд, который будет рассматривать вопрос, фактически лишен возможности отказать в освобождении от наказания, если соблюдены формальные требования по представлению таких документов. Это очевидно создает неограниченные основания для злоупотреблений и уклонения от отбывания наказания преступниками", - считает депутат.

Также Миримский добавляет, что данный законопроект несправедлив, поскольку лица, отбывающие менее строгие по заключению наказания (ограничение свободы, арест и др.) не наделяются правом на лечение за рубежом.