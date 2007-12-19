Россия провела через Генассамблею ООН резолюцию с намеком на Украину

Генеральная ассамблея ООН выразила глубокую обеспокоенность по поводу прославления нацистского движения и призвала ввести мораторий на смертную казнь,

Как сообщили УНИАН в Центре новостей, вчера принята резолюция Генеральной Ассамблеи, которая призывает к ликвидации расизма и расовой дискриминации. По инициативе России в его текст были включены выражения обеспокоенности по поводу «прославления нацистского движения» и попыток «осквернения и разрушения памятников, воздвигнутых в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».

Авторы резолюции с обеспокоенностью отмечают рост числа инцидентов расистского характера «в некоторых странах» и активизацию «бритоголовых», на которых ложится ответственность за многие из этих инцидентов.

Против этой резолюции было подано два голоса: США и Маршалловых островов.

В интервью Радио ООН заместитель Постоянного представителя России Илья РОГАЧЕВ выразил недоумение позицией американской делегации: «Американцы объясняют это очень просто, и на наш взгляд, совершенно необоснованно, заботой о защите свободы слова. То есть то, против чего мы протестуем - марши неонацистов, марши ветеранов SS, снос памятников и так далее - с их точки зрения, протесты против этого являются нарушением свободы слова».

Также Генеральная Ассамблея вчера одобрила резолюцию, призывающую всех членов ООН ввести мораторий на применение смертной казни. Ее поддержали 104 государства. 54 страны высказались против моратория и 29 государств воздержались.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН назвал резолюцию «смелым шагом», который получил поддержку государств из самых разных регионов мира.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило заявление, в котором выразило обеспокоенность в связи с "антироссийскими проявлениями" в Украине. Во внешнеполитическом ведомстве выразили возмущение “непрекращающимися актами вандализма в отношении памятников советским воинам-освободителям в западных областях Украины – в Червонограде, Дрогобыче, Львове, Ивано-Франковске, других городах». А также реабилитацией ОУН–УПА, «хотя хорошо известно, что бандитские формирования УПА принимали участие в карательных акциях нацистов".

18 декабря президент России Владимир Путинв послании к Президенту Украины Виктору Ющенко заявил, что украинская сторона "своеобразно" трактует события нашей общей истории, героизирует "сотрудничавших с нацистами военных преступников", разывает в ряде регионов Украины «войну» с историческими памятниками и захоронениями советских воинов-освободителей, усиливает дискриминацию русского языка, и деятельность, направленную на раскол Украинской православной церкви. "Эти недружественные шаги уже омрачают атмосферу отношений между нашими государствами", - отметил Путин.