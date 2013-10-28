На eBay продают икону Тимошенко за 100 тысяч евро (фото)

"Современная икона Юлия Тимошенко, смешанная техника коллажа, живопись. Размер холста - 60x50 см", - написал автор в пояснениях. Художник просит за нее на eBay 100 тысяч евро. За три дня желающих купить не было, хотя посмотрели объявление четыре тысячи человек, сообщает КП в Украине.

Автор сего творения итальянец Антонио Матраграно. Он стал известен в прошлом году, когда захотел подарить Тимошенко ее портрет. Он давний ее почитатель. Как минимум со времени обвинительного процесса в судах. Тогда создал первую работу - лицо Тимошенко, перечеркнутое сеткой тюремной решетки.

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Судя по другим его работам, Антонио ставит Тимошенко в один ряд с актрисами и моделями. В подобной технике он делал портреты Наоми Кэмпбелл, Моники Белуччи.