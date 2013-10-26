Гурвиц предлагает регионалам амнистировать Тимошенко (видео)

"Верховная Рада Украины имеет все полномочия для объявления амнистии и в этом она никак не ограничена. Она ограничена в этом только голосованием и подписью президента страны", - заявил депутат в эфире программы "Шустер Live", пишет Украинская правда.

"Я думаю, что завтра утром Партия регионов должна собраться и написать эти две строки и это будет большим вкладом ПР в то, чего хочет вся Украина", - добавил Гурвиц.

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На это депутат от Партии регионов Владимир Олейник протянул руку, чтобы взять документ, сказав "Дайте материалы - мы посмотрим".

Текст документа звучит так:

"Пользуясь принципами гуманизма и в соответствии с частью третьей статьи 92 Конституции Верховная Рада постановляет:

1. Объявить амнистию бывшему премьер-министру Тимошенко Юлии Владимировне, осужденной 11 октября 2011 года Печерским районным судом города Киева за совершение преступления, предусмотренного статьей 365 ч. 3 УКУ (дело № 1-657/11) и освободить ее от основного и дополнительного наказания в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года.

2. Этот закон вступает в силу со дня его официального опубликования".

Как известно, Тимошенко заявила, что ее команда поддержит только тот закон о ее освобождении, который будет согласован с миссией лидеров Евросоюза.