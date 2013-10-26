Гурвиц предлагает регионалам амнистировать Тимошенко (видео)
Депутат фракции "Удар" Эдуард Гурвиц передал Партии регионов закон об объявлении амнистии бывшему премьеру Юлии Тимошенко, который может быть принят Верховной Радой.
"Верховная Рада Украины имеет все полномочия для объявления амнистии и в этом она никак не ограничена. Она ограничена в этом только голосованием и подписью президента страны", - заявил депутат в эфире программы "Шустер Live", пишет Украинская правда.
"Я думаю, что завтра утром Партия регионов должна собраться и написать эти две строки и это будет большим вкладом ПР в то, чего хочет вся Украина", - добавил Гурвиц.
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На это депутат от Партии регионов Владимир Олейник протянул руку, чтобы взять документ, сказав "Дайте материалы - мы посмотрим".
Текст документа звучит так:
"Пользуясь принципами гуманизма и в соответствии с частью третьей статьи 92 Конституции Верховная Рада постановляет:
1. Объявить амнистию бывшему премьер-министру Тимошенко Юлии Владимировне, осужденной 11 октября 2011 года Печерским районным судом города Киева за совершение преступления, предусмотренного статьей 365 ч. 3 УКУ (дело № 1-657/11) и освободить ее от основного и дополнительного наказания в виде лишения свободы на срок 7 лет с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года.
2. Этот закон вступает в силу со дня его официального опубликования".
Как известно, Тимошенко заявила, что ее команда поддержит только тот закон о ее освобождении, который будет согласован с миссией лидеров Евросоюза.