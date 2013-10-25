Тимошенко о своем освобождении: команда поддержит только закон, согласованный с лидерами ЕС

Об этом говорится в ее письме, которое зачитал депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев в эфире "Шустер Live",, пишет Украинская правда.

Далее текст письма Тимошенко, который был озвучен в эфире:

"Для всех представителей власти, которые пытаются организовать провокации вокруг моего имени, заявляю, что я никогда, слышите, никогда не предъявляла каких-либо условий или требований относительно моей судьбы миссии президентов Кокса-Квасьневского и никогда этого делать не буду.

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Считаю, что та поддержка, та уникальная борьба, которую ведет мировое демократическое сообщество за мое освобождение, для меня является божьим благословением, актом доброй воли, примером беспрецедентной нравственности и гуманности.

Мировые лидеры никогда никому ничем не обязаны. Как я могу предъявлять им какие-то требования или с чем-то не соглашаться относительно условий моего освобождения?

Прекратите все провокации и провокационные разговоры.

Я заявляю, что ради подписания соглашения об ассоциации я без всякого обсуждения всегда с благодарностью принимала все, подчеркиваю, все предложения миссии президентов Кокса- Квасьневского, согласованные с лидерами ЕС, по моему освобождению, и в дальнейшем ради европейского будущего моей страны я буду принимать все их предложения, какими бы тяжелыми они для меня не были.

Если миссия президентов Кокса-Квасьневского примет решение отказаться от процедуры моего помилования и решит, что необходимо перейти к принятию закона в Верховной Раде относительно моего освобождения, то наша команда проголосует только за тот вариант законопроекта, который будет полностью согласован с миссией лидеров ЕС".

Это письмо Тимошенко передала через своего адвоката.