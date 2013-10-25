Политолог: Для оппозиции Тимошенко - не только символ, но и конкурент
У оппозиции нет шанса выдвинуть единого кандидата на президентских выборах.
Такое мнение выразил председатель правления Института украинской политики, политолог Кость Бондаренко.
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли шанс на единого кандидата от оппозиции, Бондаренко отметил: "Нет. И об этом сказала сама Юлия Тимошенко. По ее мнению, выдвижение единого кандидата от оппозиции нецелесообразно. Кличко стал первой ласточкой в этом процессе. Думаю, скоро к нему присоединятся и другие коллеги по оппозиции".
Он также выразил мнение, что для оппозиции Тимошенко является не только символом, но и конкурентом на выборах.
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"Каждый из них - и Виталий Кличко, и Олег Тягнибок, и Арсений Яценюк уже видят себя кандидатами в Президенты. Если Тимошенко завтра выйдет на свободу, то какая роль ждет этих лидеров? Побороться может разве что Кличко, у него рейтинг достаточно высок, даже выше, чем у Юли. А что остается Яценюку? Роль "серого кардинала", как у Александра Турчинова? При всем уважении к Александру Валентиновичу, но у Яценюка больше амбиций. Поэтому оппозиционеры сейчас играют в своеобразную игру и создает шум вокруг дела Тимошенко только для того, чтобы тему ее освобождения попросту "заговорить", - считает эксперт.
Бондаренко обратил внимание на то, что уже сегодня между оппозиционными силами наблюдается серьезное противостояние. По его мнению, следующий год "пройдет под знаком взаимных обвинений, придирок и выброса компромата друг против друга".