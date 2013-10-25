Политолог: Для оппозиции Тимошенко - не только символ, но и конкурент

Такое мнение выразил председатель правления Института украинской политики, политолог Кость Бондаренко.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли шанс на единого кандидата от оппозиции, Бондаренко отметил: "Нет. И об этом сказала сама Юлия Тимошенко. По ее мнению, выдвижение единого кандидата от оппозиции нецелесообразно. Кличко стал первой ласточкой в этом процессе. Думаю, скоро к нему присоединятся и другие коллеги по оппозиции".

Он также выразил мнение, что для оппозиции Тимошенко является не только символом, но и конкурентом на выборах.

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"Каждый из них - и Виталий Кличко, и Олег Тягнибок, и Арсений Яценюк уже видят себя кандидатами в Президенты. Если Тимошенко завтра выйдет на свободу, то какая роль ждет этих лидеров? Побороться может разве что Кличко, у него рейтинг достаточно высок, даже выше, чем у Юли. А что остается Яценюку? Роль "серого кардинала", как у Александра Турчинова? При всем уважении к Александру Валентиновичу, но у Яценюка больше амбиций. Поэтому оппозиционеры сейчас играют в своеобразную игру и создает шум вокруг дела Тимошенко только для того, чтобы тему ее освобождения попросту "заговорить", - считает эксперт.

Бондаренко обратил внимание на то, что уже сегодня между оппозиционными силами наблюдается серьезное противостояние. По его мнению, следующий год "пройдет под знаком взаимных обвинений, придирок и выброса компромата друг против друга".