Комиссия по помилованию не будет рассматривать вопрос Тимошенко - регионал

Об этом сообщил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии Регионов Владимир Олейник.

По его словам, повторно рассматривать вопрос о помиловании Юлии Тимошенко у комиссии нет никаких оснований. Парламентарий также отметил, что законодательство не зря предусматривает необходимость отбытия половины срока заключения, «иначе любого преступника можно будет помиловать сразу после приговора суда».

Он заявил, что представители большинства вчера предложили коллегам из оппозиции прекратить игры вокруг вопроса помилования Тимошенко, и вместо этого вынести на рассмотрение в сессионном зале законопроект о возможности лечения осужденных за границей.

По теме: Януковича с начала года 53 раза просили помиловать Тимошенко

Владимир Олейник отметил, что, во-первых, не только одна Юлия Тимошенко, а очень много осужденных украинцев, отбывающих наказание в местах лишения свободы, рассчитывают на помилование. Он также добавил, что предметом рассмотрения профильной комиссии является помилование, «но не помилование ради лечения».

Народный депутат сообщил, что нежелание вносить в повестку дня Верховной Рады законопроект о лечении осужденных за границей является свидетельством того, что нынешняя оппозиция не заинтересована ни в решении вопроса о судьбе своего лидера, ни в европейской интеграции Украины.

«Наши оппоненты сегодня перестали быть оппозицией к власти и стали оппозицией к народу и к Европе. Увидеть на свободе Юлию Тимошенко им просто невыгодно, им выгодно сорвать саммит в Вильнюсе, так как в случае подписания Соглашения об ассоциации Украина получит международную поддержку и признание. Это подтвердит, что власть не говорила, а работала. Им это не нужно, для них это – поражение», - считает он.