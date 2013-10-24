Януковича с начала года 53 раза просили помиловать Тимошенко

«По информации Управления по вопросам помилования Администрации Президента Украины, с 1 января по 20 октября 2013 года в Администрацию Президента Украины поступило 1584 ходатайства о помиловании 1326 осужденных. Среди них – 53 ходатайства о помиловании бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. За это время было принято решение о помиловании 8 осужденных», – сообщает издание Тиждень.ua.

Напомним, наблюдатели Европарламента Патрик Кокс и Александр Квасневский обратились к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой о помиловании Тимошенко.

По словам члена Комиссии при Президенте в вопросах помилования, народного депутата от Партии регионов Сергея Гриневецкого, вопрос освобождения Тимошенко на основании ходатайства Кокса и Квасневского может решиться на ближайшем заседании комиссии 24 октября.