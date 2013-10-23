Участие кондитеров РФ в проверке Roshen может говорить о коррупции в Роспотребнадзоре - эксперт

Об этом в комментарии УНИАН заявил политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его мнению, состав проверяющей делегации было бы корректно согласовать с украинской стороной. «А раз в такой делегации появляются конкуренты, которые могут требовать рецептуру, изучать технологии украинских производителей, тут как минимум возникают подозрения в возможности использования контрольной миссии для промышленного шпионажа», - сказал Фесенко. «А кроме того, возникает и другой вопрос: почему так вышло? Нет ли в действиях господина Онищенко (Геннадия Онищенко - главы Роспотребнадзора - УНИАН), который прислал эту миссию, коррупционных мотивов?».

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По словам Фесенко, в российской прессе сейчас идет полемика, возникшая на фоне заявлений о возможной отставке Онищенко с поста главы Роспотребнадзора. «Многие эксперты и журналисты связали все эти интриги и информацию об отставке с тем, что идет конкуренция между двумя структурами – Роспотребнадзорорм и Россельхознадзором – и что якобы Онищенко обвинил конкурентов в коррупционных мотивах. И тут встречный вопрос: а нет ли таких же коррупционных мотивов у самого господина Онищенко?», - задался вопросом Фесенко.

Он обратил внимание, что российские кондитеры, возможно, неслучайно оказались в составе контрольной комиссии. «Ведь мы же знаем, как решаются такие вопросы. Российские кондитеры возможно небезвозмездно воспользовались контрольной миссией, чтобы реализовать свои конкурентные интересы. И это уже вопрос к российским правоохранительным органам – не было ли у господина Онищенко коррупционных мотивов, когда он включал представителей российских кондитерских фабрик в эту контрольную миссию?», - отметил политолог.

По его мнению, подозрения, как минимум, могут появиться. При этом Фесенко подчеркнул, что с украинской стороны должна быть адекватная реакция, и хорошо, что информацию о присутствии российских кондитеров в Украине озвучил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк. «Проглатывать это нельзя. То, что министр Присяжнюк уже озвучил эту информацию – это уже определенные встречные действия. Как это оформить юридически, это уже вопрос к юристам. Но естественно, украинская сторона должна высказать свое недоумение и возмущение в связи с таким фактом, когда под видом контрольной миссии, которая должна снять проблемные вопросы, к нам приезжают конкуренты, которые, по сути, собираются, освоить и изучить технологии украинских кондитеров», - сказал Фесенко.

Он также не исключил, что в этой ситуации целесообразно расследовать все обстоятельства ситуации. «Нужно высказать серьезные претензии в этой связи и возможно расследовать подозрения о коррупционных мотивах в отношении тех людей, которые принимали такие решения», - отметил политолог.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сегодня, 23 октября, сообщил, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации в понедельник, как и планировалось, приступила к инспектированию украинских кондитерских фабрик корпорации Roshen, причем в составе инспекционной группы присутствуют представители российских кондитерских компаний. Министр не назвал предприятия, участвующие в проверке, но выразил недоумение самим фактом такого состава комиссии. «Это инспектирование или продовольственный шпионаж?», - задался вопросом Присяжнюк.

При этом ранее, перед заседанием правительства, министр рассказал, что инспекционная группа Роспотребнадзора провела проверки на четырех заводах корпорации Roshen. По результатам проверок у них нет замечаний к производству продукции. При этом Присяжнюк выразил надежду, что экспорт украинской продукции вскоре будет разрешен на российский рынок.