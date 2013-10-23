Круглый стол «Каковы перспективы украинского села?»
24 октября (четверг) 2013 года в 12:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНСКОГО СЕЛА?»
Организатор – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Экономика украинского села: тенденции и прогнозы
2. За счет каких экономических источников живет украинское село? Как можно заработать в украинском селе?
3. Сколько в Украине потенциальных фермеров?
4. Продажа земли: за и против?
В ходе круглого стола также будет презентована вторая часть всеукраинского исследования «Социально-экономическое положение современного украинского села».
Участники круглого стола:
1. ВЛАДИМИР БРАТЧИКОВ - заместитель председателя правления Государственного земельного банка
2. ЖАН-ЖАК ЭРВЕ - советник правления по сельскохозяйственным вопросам ПАО "Креди Агриколь Банк"
3. ВЛАДИМИР ЛАПА – генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса
4. ЛЮБОВЬ МОЛДОВАН - генеральный директор Центра аграрных реформ, доктор экономических наук
5. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО – директор Института стратегического партнерства
Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)