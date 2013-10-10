Экс-депутата Маркова вызывают на допрос в МВД

Игоря Маркова, бывшего народного депутата и лидера партии "Родина", вызвали на допрос в Министерство внутренних дел, сообщается на официальном сайте политика.

«Вы знаете, власть не оказалась оригинальной. Три дня назад я объявил о создании нового политического проекта, в основе которого будет лежать евразийская идеология. Мы получили огромное количество звонков, слов поддержки со всей страны, людей, которые готовы участвовать, партий, которые готовы вливаться в наш новый проект. И вот спустя три дня я получаю повестку на допрос к следователю», — говорится в сообщении.

Марков отметил, что "запугать его таким образом не удастся".

Как сообщал УНИАН, Высший административный суд Украины удовлетворил иск экс-депутата Юрия Кармазина относительно отмены постановления Центральной избирательной комиссии о регистрации Игоря Маркова народным депутатом Украины.

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30 августа трое истцов, среди которых бывший народный депутат Юрий Кармазин, обратились в Высший административный суд с исковым заявлением к Центральной избирательной комиссии, в котором просят, в частности: признать недостоверными результаты выборов в одномандатном избирательном округе №133 (Одесса) и отменить постановление ЦИК о регистрации избранным народным депутатом по одномандатному избирательному округу №133 Маркова.

Также в иске содержалось требование обязать ЦИК «совершить действия по организации подготовки и проведения повторных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №133». Истцы утверждали, что результаты парламентских выборов в округе №133 были сфальсифицированы.

Справка УНИАН. В октябре 2012 года Игорь Марков - лидер партии «Родина» и заместитель председателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко (Партия регионов) баллотировались в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №133 в Киевском районе Одессы. Марков одержал победу, набрав 26,6% голосов избирателей. Гончаренко был на втором месте, набрав 20,46% голосов. Всего Марков набрал 22349 голосов, а Гончаренко – 17189. Разница между ними составила 5160 голосов.