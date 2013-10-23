ВР ратифицировала соглашение о перевозке ядерных отходов между РФ и Венгрией

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Кабинетом министров Украины, правительством Российской Федерации и правительством Венгрии о перевозке ядерных материалов между РФ и Венгрией через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 255 народных депутатов из 375,зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение было подписано 17 октября 2012 года в Киеве. Оно вступает в действие на девятый день с момента получения депозитарием последнего письменного сообщения о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

Соглашение регулирует вопросы обеспечения безопасности и разделения ответственности Сторон при осуществлении международных перевозок ядерных материалов, обеспечивает создание соответствующих договорно-правовых условий для гарантии безопасности окружающей среды при осуществлении международного сотрудничества и реализацию преимуществ Украины как транзитного государства, отмечается в пояснительной записке.

В соглашении отмечается, что перевозка специальных грузов осуществляется железнодорожным транспортом в прямом сообщении без перегрузки по территории Украины, России и Венгрии.

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Пересечение границ государств-сторон персоналом сопровождения специальных грузов и стражей (охраной), перемещение через государственные границы специальных грузов, а также вооружение и снаряжение стражи (охраны) и персонала сопровождения осуществляется согласно законодательству каждой из сторон, а также для России - правовых актов Таможенного союза и Единого экономического пространства, а для Венгрии – законодательства Европейского Союза, в частности, правовых норм ЕС по атомной энергии.

Обязательным условием для осуществления перевозок специальных грузов в рамках соглашения является наличие контрактов, которые заключаются между юридическими лицами России и Венгрии.

Украинская сторона обеспечивает транзит транспорта со специальными грузами по своей территории.

Отработанное ядерное топливо подлежит охране вооруженной стражей (охраной) на протяжении всего пути прохождения. Обеспечение охраны свежего ядерного топлива и других специальных грузов регламентируется законодательством каждого из государств. При перевозке свежего ядерного топлива по территории Украины оно подлежит вооруженной охране.

Соглашение заключено сроком на 10 лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на последующие 10-летние периоды, если ни одна из сторон не сообщит по дипломатическим каналам депозитарию не менее чем за 12 месяцев до завершения очередного периода действия соглашения, о своем намерении прекратить его действие.