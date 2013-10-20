23-й визит. Кокс и Квасневский возвращаются в Украину

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Facebook Представительства ЕС в Украине.

"Мониторинговая миссия Европейского парламента, возглавляемая Пэтом Коксом и Александром Квасневским, осуществит свой 23-й рабочий визит в Украину на предстоящей неделе. 21-22 октября миссия посетит Киев и Харьков и проведет переговоры со своими основными собеседниками", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 15 октября мандат наблюдательной миссии Европарламента Кокса-Квасневского был продлен до середины ноября.

Миссия Европарламента начала работу в Украине с июня 2012 года.