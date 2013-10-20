23-й визит. Кокс и Квасневский возвращаются в Украину
12:57, 20 октября 2013Политика
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Мониторинговая миссия Европарламента в Украине во главе с Александром Квасневским и Пэтом Коксом посетит Украину 21-22 октября
Кокс і Квасневский приедут с 23-м визитом
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Facebook Представительства ЕС в Украине.
"Мониторинговая миссия Европейского парламента, возглавляемая Пэтом Коксом и Александром Квасневским, осуществит свой 23-й рабочий визит в Украину на предстоящей неделе. 21-22 октября миссия посетит Киев и Харьков и проведет переговоры со своими основными собеседниками", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, 15 октября мандат наблюдательной миссии Европарламента Кокса-Квасневского был продлен до середины ноября.
Миссия Европарламента начала работу в Украине с июня 2012 года.
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