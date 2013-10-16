Вице-премьер: Неподписание Ассоциации с ЕС будет чем-то чрезвычайным

Как сообщает Правительственный портал, Украину на мероприятии представляли вице-премьер-министр Константин Грищенко и председатель Госинвестпроекта Владислав Каськив. Открыл мероприятие Президент Польши (1995-2005 гг ) Александр Квасьневский.

Во время своего выступления Константин Грищенко отметил необратимость евроинтеграционного курса Украины и консолидированные усилия власти и оппозиции на пути выполнения Повестки дня ассоциации.

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«В очень короткий промежуток времени мы сделали больше, чем было сделано за последние 10 лет. Не потому, что мы не хотели этого делать, а потому что не было консенсуса», - подчеркнул Грищенко.

«Неподписание будет чем-то чрезвычайным, у нас нет плана ”Б”, мы работаем в направлении успеха и заключения настоящего Соглашения», - добавил Грищенко, подчеркнув, что конечной целью для Украины является полноправное членство в ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта 2012 стороны парафировали соглашение.

10 декабря 2012 Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной при условии решительных действий и ощутимого прогресса в реформе избирательного законодательства, решении проблемы избирательного правосудия и реформ в судебной сфере.

Подписание соглашения может состояться на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября этого года.