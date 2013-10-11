Симоненко пытается заручиться поддержкой еврокомиссара ради Таможенного референдума

Лидер коммунистов Петр Симоненко призвал комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле поддержать право народа Украины на проведение референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким обращением Симоненко выступил во время заседания круглого стола по вопросам европейской интеграции.

Симоненко отметил, что социальная напряженность в Украине усиливается, и последние социологические исследования подтверждают позицию коммунистов относительно проведения референдума.

Он также обратил внимание Фюле на то, что в Украине, по его мнению, грубо нарушается Конституция, в частности относительно проведения собраний граждан по вопросам инициации всеукраинского референдума, на которые, в частности, постановлением судов запрещается присутствие членов ЦИК.

“Такого политического и правового маразма, я думаю, что Европа не видела. Мне странно видеть, что когда те, кто вас убеждает, что здесь приоритетом являются европейские ценности, эти европейские ценности растаптывает и не пускает на порог в украинское общество”, - отметил Симоненко, отметив, что уже в 12 городах Украины прошли собрания граждане, которые поддерживают инициативу коммунистов о проведении референдума.

Симоненко отметил, что последствия подписания соглашения с ЕС будут тяжелыми. “Я призываю вас к пониманию того, что Украина имеет две точки зрения, и призываю вас поддержать право народа Украины на проведение референдума”, - отметил Симоненко.