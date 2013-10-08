Симоненко: Сбор подписей за таможенный референдум начнется 10 октября

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Мы с 10 октября начнем народный референдум. Мы будем собирать уже подписи”, - сказал Симоненко.

Он уточнил, что 10 октября, “пользуясь тем, какие формы утвердила Центральная избирательная комиссия, в том числе по сбору подписей и проведению референдума, мы начнем и до 20 ноября закончим сбор подписей”.

“Необходимо 3 миллиона, мы соберем 4 миллиона”, - убежден лидер КПУ.

Кроме этого, на уточняющий вопрос Симоненко отметил, что сбором этих подписей будет заниматься инициативная группа, образованная на собрании граждан относительно референдума.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил КПУ организовывать и проводить собрание граждан по поводу проведения всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления (присоединения) Украины в Таможенный союз. Также постановлением суда ЦИК запрещено было направлять своего представителя на собрание граждан Украины по проведению всеукраинского референдума.

8 сентября КПУ и «Украинский выбор» провели собрание граждан по формированию инициативной группы по организации референдума за вступление Украины в Таможенный союз, однако ЦИК отказал инициативной группе в регистрации.

29 сентября КПУ и представители движения "Украинский выбор" во второй раз провели собрание граждан по формированию инициативной группы по организации референдума за вступление Украины в МС.

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4 октября в КПУ сообщили, что в ЦИК поступили сообщения о проведении в регионах Украины собраний граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно внешнеэкономической интеграции Украины.

По данным КПУ, собрания граждан состоятся 6 октября в Симферополе, Харькове, Чернигове, Донецке, Запорожье. А 9 октября собрания пройдут в Николаеве, Кривом Роге, Севастополе, Сумах. На 12 октября собрания граждан запланированы в Одессе, Виннице, Полтаве, Кировограде, Житомире, Каховке Херсонской области.

4 октября Окружной административный суд Киева запретил ЦИК направлять своих представителей в регионы Украины на собрания граждан по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно внешнеэкономической интеграции Украины.

Сегодня, 8 октября, ЦИК рассмотрела документы собраний граждан относительно проведения референдума по народной инициативе, которые состоялись 29 сентября, и отказала в регистрации инициативной группы.