У Порошенко есть надежда, что он всерьез и надолго

Кандидат от “Нашей Украины” на должность председателя Верховной Рады Петр ПОРОШЕНКО надеется оправдать доверие однопартийцев и заявляет, что “помаранчевая” коалиция создана “всерьез и надолго”.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам П.ПОРОШЕНКО напомнил о том, что «Наша Украина» приняла решение подписать соглашение о создании демократической коалиции с СПУ и БЮТ и рекомендовала депутатам из «Нашей Украины» поставить подписи под соглашением.

«Я думаю, что это событие ярким образом опровергает те обвинения, те предостережения, которые высказывались относительно того, что партия «Наша Украина» не последовательна в отстаивании интересов помаранчевой коалиции», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его мнению, представители «Нашей Украины» провели “блестящие” переговоры, в результате которых достигнуто компромиссное соглашение. П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что «Наша Украина» собирается выполнять его в полном объеме. «Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить результативное голосование в поддержку этого соглашения в зале, и мне кажется, что эта коалиция создана всерьез и на долго», - отметил он.

По словам П.ПОРОШЕНКО, соглашение уже парафировано, его подписали от “Нашей Украины” - Роман ЗВАРИЧ, от БЮТ - Александр ТУРЧИНОВ, от СПУ - Иосиф ВИНСКИЙ, и он считает, что со стороны руководящих органов этих политических сил не будет никаких неожиданностей.

Говоря о своем выдвижении на должность спикера, П.ПОРОШЕНКО сказал: «Я сделаю все возможное для того, чтобы не «подвести и оправдать доверие совета партии».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, политсовет политической партии “Народный Союз Наша Украина” почти единогласно поддержал кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады Украины.