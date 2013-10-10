ЕС пообещал Украине 160 млн евро, но выдвинул условия

Об этом сообщил директор программ соседства Генерального директората по вопросам развития и сотрудничества Европейской комиссии Михаэль Колер во время встречи с министром экономического развития и торговли Украины Игорем Прасоловым, сообщается на сайте правительства.

В частности, по словам Колера, учитывая прогресс, достигнутый Украиной в реформировании сферы управления государственными финансами, ЕС может возобновить выделение помощи Украине через механизм бюджетной поддержки.

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При этом он выразил надежду на продолжение украинской стороной активной работы по реформированию системы управления государственными финансами.

«Я считаю, если Украина и в дальнейшем будет демонстрировать прогресс в области управления госфинансами, со всеми этими направлениями не будет никаких проблем и ЕС сможет выделить сумму более 160 млн евро для этих приоритетных направлений - это торговля, региональная политика и охрана окружающей среды», - отметил Колер.

В свою очередь Прасолов подчеркнул, что реформирование сферы управления государственными финансами является одной из приоритетных задач правительства, в ходе выполнения которых он опирается на поддержку ЕК, учитывая опыт и практику ЕС.

«Учитывая это, надеемся на принятие положительного решения по использованию инструмента секторальной бюджетной поддержки в Украине», - подчеркнул министр.

Как сообщалось, с 2008 года заключено 6 соглашений о финансировании программ секторальной бюджетной поддержки в сферах энергетики, охраны окружающей среды, энергоэффективности, транспорта, управления границами, торговли (стандартизации) на общую сумму 368,0 млн евро, из которых 340,5 млн евро - средства бюджетной поддержки и 27,5 млн евро - техническая помощь