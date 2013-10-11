Подписи под Соглашением об ассоциации означают новое объединение континента - Грищенко

Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли привяжет Украину к Европейскому Союзу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко во время международной конференции «На пути к Восточному партнерству» сегодня в Киеве.

«Дух саммита в Вильнюсе влияет на сегодняшнюю деятельность власти… Соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, крепко привяжет Украину к Европейскому Союзу, а ЕС - к Украине. Подписи под Соглашением об ассоциации будут означать новое объединение континента», - отметил вице-премьер.

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При этом он сказал, что путь Украины по внедрению евростандартов был и остается непростым.

«Мы провели внедрение новых стандартов ЕС в Украине. Мы внедрили принципиально новые требования к качеству производства лекарств, существенно усилили защиту прав интеллектуальной собственности, гармонизируем национальную образовательную систему с доминирующими в ЕС подходами, усилили законодательное обеспечение антикоррупционных мер, дополнительные гарантии независимости судей, гуманизировали правила содержания людей в местах лишения свободы и всего Уголовного процессуального кодекса, внедрили высокие экологические требования к производителям и многое другое. Европейская интеграция стала для Украины стимулом для самосовершенствования», - подчеркнул Грищенко, добавив, что работа по подготовке к подписанию СА была бы невозможной без неправительственных организаций.