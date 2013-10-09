«Пробег с верой в сердце» при поддержке «Фокстрот» в Полтаве

В субботу 12 октября 2013 каждый житель Полтавы сможет приобщиться к благотворительному марафону «Пробег с верой в сердце». Регистрация начнется в 9:30 на Театральной площади, возле Драматического театра им. Н.В.Гоголя

В этот день сердца всех жителей города будут биться в унисон: детские - с благодарностью, марафонцев - с осознанием благородства их поступка, ведь благодаря добровольным взносам участников будет приобретено кардиологическое оборудование в Полтавскую детскую городскую клиническую больницу.

Полтавчане принимают финальный «Пробег с верой в сердце» , который этой осенью уже прошел в Херсоне, Кременчуге, Виннице и Днепропетровске. История благотворительного марафона насчитывает более четырех лет и девятьсот тысяч гривен, собранных для приобретения кардиологического оборудования в местные больницы и роддомы. В Полтаве «Пробег с верой в сердце» состоится во второй раз. В прошлом году полтавчане уже продемонстрировали свое неравнодушие, а Полтавская детская больница получила автоматический анализатор крови.

Приходите пробежать ради жизни и здорового будущего наших детей. Участие каждого - чрезвычайно важно, ведь внеся свой ​​посильный персональный вклад, вместе мы достигнем великой цели!

«Фокстрот» третий год поддерживает благотворительный марафон «Пробег с верой в сердце», потому что его идея «За здоровое будущее детей» созвучна собственному социальному проекту компании «Школа безопасности», который учит детей правилам безопасной жизнедеятельности, чтобы они выросли здоровыми.

Несмотря на то, что главная цель пробега - благотворительность, «Пробег с верой в сердце» - это настоящий праздник для всей семьи. Организаторы и партнеры предусмотрели развлечения для всех: малышей ждут экологический мастер-класс и познавательные мультфильмы «Фокс и Трот спешат на помощь», подростки и взрослые с удовольствием послушают выступления Марии Рак и финалиста проекта «Х - фактор» Олега Кензова - и все желающие смогут принять участие в конкурсах и лотереях.

Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники и обладателем титула «Национальная торговая марка» по версии рейтинга «Человек года - 2012», победитель рейтинга «Фаворит успеха-2012». Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на октябрь 2013 г. в Украине насчитывается 229 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 309 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2012-13 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.