Церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса на лучшее профессиональное достижение «Юрист года 2013»
Номинационный комитет Конкурса «Юрист года 2013» с радостью сообщает, что церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса на лучшее профессиональное достижение «Юрист года 2013» состоится 14 октября 2013 года в 19.00 в помещении гостиницы Премьер Палац – Софиевский Гранд Холл по адресу: бул. Т. Шевченко/ул. Пушкинская 5-7/29.
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Вниманию представителей средств массовой информации!
Мы рады пригласить Вас на торжественную церемонию награждения победителей Всеукраинского конкурса на лучшее профессиональное достижение «Юрист года 2013».
Для успешной аккредитации Вам необходимо выслать заявку в свободной форме по факсу либо сообщить информацию о представителях по телефонам: (044) 270-52-07, 06646 -96-118 до 18.00 11 октября 2013 года.
Контактное лицо: Марина Зварич
Спасибо за сотрудничество!
Конкурс проводится при поддержке:
Ювелирный партнер:
Ювелирный дом «ZARINA»
Эксклюзивный медиа-партнер Конкурса:
Всеукраинское еженедельное профессиональное юридическое издание Юридическая газета
Информационные партнеры:
Юридический портал Pravotoday
Еженедельная информационно-правовая газета «Правовий тиждень»
Загальнонаціональна правова газета «Юридичний вісник України»
Всеукраинский юридический портал Legalans
Информационный партнер номинации «Студент - юрист»:
Образовательный портал www.osvita.org.ua