Номинационный комитет Конкурса «Юрист года 2013» с радостью сообщает, что церемония награждения победителей Всеукраинского конкурса на лучшее профессиональное достижение «Юрист года 2013» состоится 14 октября 2013 года в 19.00 в помещении гостиницы Премьер Палац – Софиевский Гранд Холл по адресу: бул. Т. Шевченко/ул. Пушкинская 5-7/29.

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Вниманию представителей средств массовой информации!

Мы рады пригласить Вас на торжественную церемонию награждения победителей Всеукраинского конкурса на лучшее профессиональное достижение «Юрист года 2013».

Для успешной аккредитации Вам необходимо выслать заявку в свободной форме по факсу либо сообщить информацию о представителях по телефонам: (044) 270-52-07, 06646 -96-118 до 18.00 11 октября 2013 года.

Контактное лицо: Марина Зварич

Спасибо за сотрудничество!

Конкурс проводится при поддержке:

Ювелирный партнер:

Ювелирный дом «ZARINA»

Эксклюзивный медиа-партнер Конкурса:

Всеукраинское еженедельное профессиональное юридическое издание Юридическая газета

Информационные партнеры:

Юридический портал Pravotoday

Еженедельная информационно-правовая газета «Правовий тиждень»

Загальнонаціональна правова газета «Юридичний вісник України»

Всеукраинский юридический портал Legalans

Информационный партнер номинации «Студент - юрист»:

Образовательный портал www.osvita.org.ua