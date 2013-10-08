Найдется немало желающих погреть руки на конфликте России с Украиной - депутат

«В отчаянии от того, что Украина непослушная, российские политики прибегают к оскорблениям, угрозам и страшилкам. Что вызывает у украинцев лишь недоумение и повышает уверенность в том, что мы точно на правильном пути», - цитируют депутата Подробности.

Бондаренко считает, политика давления на Украину со стороны России подтолкнет оппозицию к радикальным действиям. В частности, активизируется работа по подталкиванию Украины в сторону НАТО и отказу от внеблокового статуса. «Возникнет и вопрос дальнейшего пребывания в Севастополе флота недружественного Украине государства. Сворачивание торговли с Украиной ударит в первую очередь по жителям приграничных районов. А обязательное введение загранпаспортов будет восприниматься населением как абсурд и страшный сон», - говорит Бондаренко.

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Депутат напомнила, что украинское правительство неоднократно предлагало упростить пересечение границ для жителей приграничных областей России и Украины, но РФ не идет на этот шаг. К примеру, Венгрия ввела специальные карточки для жителей Ужгородской области, которые позволяют им пересекать границу Венгрии без визы на расстояние до 50 километров.

Елена Бондаренко уверена, что найдется немало желающих погреть руки на столкновении двух государств. «Вспомните, ведь еще недавно при президенте Ющенко Украину пытались втянуть в различного рода антироссийские проекты. Во время грузино-абхазской войны в администрации президента Украины обсуждался вопрос о том, чтобы заминировать вход в Севастопольскую бухту для российского флота. И после этого мне будут говорить о том, что невозможно столкнуть два братских народа? Эти угрозы нужно постоянно держать в голове, поэтому следует немедленно прекратить нагнетание страстей и сохранить наше евразийское пространство в мире и сотрудничестве», - говорит Бондаренко.

Депутат Верховной рады уверена, что доводы Глазьева о якобы 40-миллиардных потерях для не соответствуют реальности: «Академик ошибается. Согласно официальной статистике в 2012 году весь экспорт из Украины в Россию составил 23 миллиарда долларов. А импорт из России – 28,4 млрд долларов. Неужели, ради того, чтоб насолить соседу, Россия готова в одночасье отказаться от украинских продуктов питания, продукции машиностроения, двигателей? Будьте честными, называйте и потери российской экономики».

Депутат предлагает немедленно прекратить нагнетание страстей и сделать все, чтобы «сохранить наше евразийское пространство в мире и сотрудничестве».