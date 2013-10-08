Президент и Рада одобрили участие Украины в войне с пиратами

Верховная Рада Украины приняла закон “Об одобрении решения Президента Украины о направлении национального контингента для участия Украины в операции “Океанский Щит” и в операции Европейского Союза “EU NAVFOR ATALANTA”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 334 из 408 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте также: Фрегат "Гетман Сагайдачный" доплыл до Индийского океана

Законом предусмотрено направить национальный контингент общей численностью до 250 военнослужащих для участия Украины в операции "Океанский Щит" в сроки, согласованные со стороной Организации Североатлантического договора, на период до 3 января 2014 года, а также для участия Украины в операции Европейского Союза "EU NAVFOR ATALANTA" на период с 3 января по 5 марта 2014 года.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что операция Евросоюза «EU NAVFOR ATALANTA» начата в декабре 2008 года в рамках Единой политики безопасности и обороны с целью борьбы с актами пиратства у побережья Сомали. В обеих операциях на ротационной основе принимают участие по 4-6 военных кораблей стран-членов НАТО, ЕС, а также других стран, пожелавших присоединиться к борьбе с пиратством. В документе сказано, что финансирование расходов, связанных с привлечением национального контингента Украины к участию в операции “Океанский Щит” и в операции “EU NAVFOR ATALANTA”, будет осуществляться в пределах ежегодных бюджетных назначений, выделяемых Министерству обороны Украины по соответствующим направлениям деятельности. Финансово-экономические расчеты добавляются.

В объяснительной записке говорится, что принятие данного закона будет «способствовать реализации политики европейской интеграции Украины, расширению сотрудничества Украины с Европейским Союзом в сфере Общей политики безопасности и обороны, а также продолжению конструктивного сотрудничества Украины с НАТО, которое отвечает национальным интересам Украины».

В информации к законопроекту отмечается, что задачи национального контингента во время участия в операции “Океанский Щит” заключаются в ведении наблюдения за морским пространством, а также демонстрации военно-морского присутствия в районе проведения операции; защите, обезвреживании и противодействии пиратских атак, а также предоставлении помощи гражданским судам, в случае необходимости; активном поиске пиратов и вооруженных грабителей на море, предотвращении их деятельности путем задержания судов и ареста имущества, а также доставке доказательств и подозреваемых в осуществлении пиратских нападений соответствующим уполномоченным органам; осуществлении необходимого вмешательства с целью освобождения захваченных пиратами судов; обеспечении взаимодействия с международными организациями и региональными органами власти для предотвращения и сдерживания пиратских действий; сопровождении судов ООН, судов поставки гуманитарной помощи, а также других судов, в случае обращения за помощью; налаживании сотрудничества и осуществлении координации с военно-морскими силами коалиции и ЕС, а также другими субъектами, действующими в районе проведения операции.

Задачи национального контингента во время участия в операции ЕС “EU NAVFOR ATALANTA” заключаются в: предотвращении и противодействии проявлениям пиратства; защите гражданских судов, выполняющих задания в рамках Мировой продовольственной программы, в том числе путем присутствия на судах вооруженных подразделений; принятии необходимых мер, включая применение силы, для предотвращения и вмешательства в попытки осуществления актов пиратства или вооруженного ограбления; взаимодействии со странами, структурами и организациями, представленными в регионе для борьбы с актами пиратства. В информации говорится, что проведение операции способствует улучшению контроля за ведением рыбного промысла у побережья Сомали.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября фрегат "Гетьман Сагайдачний" с вертолетом Ка-27 и группой специального назначения вышел из порта Севастополя в поход с целью участия в операции НАТО по противодействию пиратству на море «Океанский Щит» и операции Европейского Союза «Аталанта» в районе Аденского залива, Красного моря и западной части Индийского океана.

На участие фрегата в операциях по противодействию пиратству будет израсходовано 89 млн. грн бюджетных средств.