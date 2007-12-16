В Севастополе считают ”выходку” МИД РФ ”шовинистической”

Пять национально-демократических общественных организаций Севастополя считают нарушением норм международного этикета недавнее заявление МИД России о вроде бы «антироссийских проявлениях в Украине», и называют ее «антиукраинским проявлением и свидетельством недружелюбной политики северо-восточного соседа по отношению к Украине и украинцам».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня в Севастополе общем заявлении активистов общественной организации «Конгресс украинцев Севастополя», Общественного комитета «Украинский Севастополь», городской организации Союза офицеров Украины, Севастопольского общества белорусов им. Максима Богдановича «Пагоня» и «Союза украинок Севастополя».

Авторы обращения выразили решительный протест «открытому нарушению правил международного этикета в межгосударственных отношениях». Они подчеркивают, что «шовинистическая выходка МИД РФ была бы весомой в том случае, когда бы в России появилось столько украинских школ, сколько у нас школ с русским языком обучения; а также адекватное количество телевизионных каналов для миллионов украинцев, газет, книг, театров, культурных центров».

Как считают общественные организации, «не является прерогативой МИД соседней страны указывать на неправомерность переименования улиц в суверенном государстве Украина, так же как внешнеполитическое ведомство России не имеет права негативно оценивать поступки людей, которые были украинцами и боролись за независимую Украину».

В авторов обращения вызывает удивление и обеспокоенность, выраженная в заявлении МИД РФ надежда на то, что «интеллигенция и молодежь скажут свое весомое слово», и что «пора дать отпор подобным националистическим выходкам». Они считают заявление провокационным, и что Россия через свой МИД «фактически дает отмашку для нового этапа антиукраинских выступлений в самой Украине».

Как сообщал УНИАН, 14 декабря МИД России распространил заявление, в котором выразил обеспокоенность в связи с "антироссийскими проявлениями" в Украине.

«В России глубоко обеспокоены усилением откровенно националистических, антироссийских и русофобских настроений и проявлений в Украине. Фактически речь идет о попытках использования сложных периодов нашей общей истории для получения мгновенных политических выгод в угоду сомнительным идеологическим установкам», - говорится в заявлении.

МИД РФ отмечает, что «радикальные националистические силы в стране чувствуют себя не только свободно и безнаказанно, но все более активизируют свои провокационные действия».

Кроме этого, выражается недовольство реабилитацией воинов Украинской повстанческой армии.

«Создается впечатление, что определенные политические силы в Украине преднамеренно поощряют подобного рода действия и тем самым сознательно идут на обострение российско-украинских отношений, нанося серьезный вред ощущениям добрососедства и доверия, которые наши братские народы традиционно чувствуют друг к другу. Все это вызывает искреннее возмущение российской общественности», - отмечается в документе.