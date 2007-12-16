В ПР решили Симоненко в ”ширку” не брать?

Народный депутат от Партии регионов, министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ считает создание широкой коалиции при участии Партии регионов, части НУ-НС и Блока Литвина наиболее реальным вариантом.

Об этом А.ТОЛСТОУХОВ сказал в интервью радио “Свобода”.

“Мне кажется, что более реальной является формула: Партия регионов, часть «Нашей Украины», Блок Литвина и участие коммунистов в голосовании по тем вопросам, где будет достигнут общий язык, или где они поддержат тот или другой законопроект”, - сказал он.

Относительно возможного участия в коалиции коммунистов, А.ТОЛСОУХОВ считает, что движение навстречу Партии регионов и «Нашей Украины – Народной самообороны» настолько противоречиво “политически и психологически”, что перегрузить его еще участием в одной коалиции с коммунистами – “это значит закрыть данный процесс вообще”.

А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что не может сказать какое количество депутатов НУ-НС могли бы войти в широкую коалицию. ”Я надеюсь, что их будет достаточно для того, чтобы страна вышла на дорогу широкой коалиции, поскольку широкая коалиция – это формула единства страны, это формула ее целостного развития. И по большому счету, меня не интересует, будет таких людей сразу 40 или их будет 10, и этого будет достаточно, чтобы заработала коалиция со знаком “плюс”, а не со знаком «минус», потому что помаранчевая монополия для страны – это знак «минус», - сказал он.

А.ТОЛСТОУХОВ также отметил, что без депутатов из НУ-НС широкая коалиция невозможна. «Если мы будем говорить о коалиции Партии регионов, Блока Литвина и Коммунистической партии с учетом позиции отдельных депутатов, то это когда ситуация с одной стороны со знаком «минус» перейдет в другую сторону со знаком «минус», - добавил он.

По мнению А.ТОЛСТОУХОВА, на сегодня реальными для Украины являются три сценария. Первый сценарий можно условно назвать «широкая коалиция», второй - «помаранчевая монополия» и третий - «стабильная нестабильность». “Но третий вариант не является самостоятельным, потенциально постоянным, он будет своеобразным ванькой-встанькой между первым и вторым, и так или иначе, но достаточно быстро ситуация должна прийти к одному из двух”, - добавил он.

Он также считает, что в Украине будет у ситуация “стабильной нестабильности”, пока внутри НУ-НСУ не будет осознано, что будущая Украина невозможна без широкой коалиции, а широкая коалиция без представителей «Нашей Украины» также является “виртуальной реальностью”.