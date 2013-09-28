Обама не пойдет на уступки республиканцам по бюджету

"Республиканцы должны решить за три дня, хотят они оставить правительство работающим или нет, потому что они не добьются своего в вопросе, который не имеет ничего общего с бюджетным дефицитом", — сказал Обама.

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Также, по его словам, конгресс обязан поднять "потолок" заимствований и не угрожать администрации дефолтом, пишет РИА Новости .

Обама подчеркнул беспрецедентный характер угроз Конгресса организовать дефолт страны по ее обязательствам. По его словам, это может серьезно повредить экономике, и республиканцы должны это понимать.

"Я хочу сказать Конгрессу вот что: не устраивайте закрытие правительства и экономики, проведите бюджет вовремя, платите по счетам вовремя", — сказал Обама.

После принятия временного бюджета он пообещал "какие угодно дискуссии" с республиканцами по разрешению разногласий.

"Но не грозите сжечь дом, потому что не на 100% добились своего", — заключил Обама.

Напомним, Сенат Конгресса США принял резолюцию о временном финансировании работы правительства, которая необходима в связи с тем, что федеральный бюджет на 2014 год в стране до сих пор не принят. До наступления будущего финансового года остается ровно три дня.