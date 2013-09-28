Обама не пойдет на уступки республиканцам по бюджету
Президент США Барак Обама заявил в пятницу в телеобращении, что не пойдет на уступки республиканцам по бюджету, чтобы избежать временного прекращения финансирования федерального правительства.
"Республиканцы должны решить за три дня, хотят они оставить правительство работающим или нет, потому что они не добьются своего в вопросе, который не имеет ничего общего с бюджетным дефицитом", — сказал Обама.
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Также, по его словам, конгресс обязан поднять "потолок" заимствований и не угрожать администрации дефолтом, пишет РИА Новости .
Обама подчеркнул беспрецедентный характер угроз Конгресса организовать дефолт страны по ее обязательствам. По его словам, это может серьезно повредить экономике, и республиканцы должны это понимать.
"Я хочу сказать Конгрессу вот что: не устраивайте закрытие правительства и экономики, проведите бюджет вовремя, платите по счетам вовремя", — сказал Обама.
После принятия временного бюджета он пообещал "какие угодно дискуссии" с республиканцами по разрешению разногласий.
"Но не грозите сжечь дом, потому что не на 100% добились своего", — заключил Обама.
Напомним, Сенат Конгресса США принял резолюцию о временном финансировании работы правительства, которая необходима в связи с тем, что федеральный бюджет на 2014 год в стране до сих пор не принят. До наступления будущего финансового года остается ровно три дня.