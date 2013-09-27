В Кабмине определили худших губернаторов

Об этом свидетельствует сведенный рейтинг, составленный Кабинетом Министров, пишут "Комментарии".

Как следует из документа, эффективность руководителей регионов оценивалась по восьми критериям социально-экономического развития.

По теме: Глава Донецкой ОГА рассказал о перспективах бегемотов и бобров в Северском Донце

Так, худшие оценки в рейтинге получил губернатор Сумской области Юрий Чмырь. Область заняла 27-место за провал в таких направлениях, как государственные финансы, развитие потребительского рынка, а также рынка труда.

Второе место с конца занял губернатор Львовщины Виктор Шемчук, "обеспечивший" отставание региона по экономическим показателям.

Волынская область заняла 25-е место, продемонстрировав отставание в инвестиционно-инновационной деятельности, жилищно-коммунальном хозяйстве, защите прав детей и по показателю уровня преступности.

Херсонщина оказалась на 24-м месте за провал в инвестиционной деятельности, защите прав детей, ЖКХ, потребительском рынок и т.д.

23-е место досталось Закарпатской области, которая показала неудовлетворительные результаты по показателям уровня преступности, по защите прав детей, развитию потребительского рынка.

В то же время, лидерами по социально-экономическому развитию за первое полугодие 2013 года стали: Киев – 1-е место, Севастополь – 2-е место, Крым – 3-е место, Ровенская область – 4-е место, Киевская область – 5-е место.