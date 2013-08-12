Глава Донецкой ОГА рассказал о перспективах бегемотов и бобров в Северском Донце

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий, сообщают Новости Донбасса.

По его мнению, средства можно выделить за счет экологических выплат местных предприятий, которые производятся в бюджет государства.

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«Будем добиваться выделения серьезных средств по программам того же Северского Донца, ведь сегодня Северский Донец, помимо традиционных загрязнений от наших предприятий, еще и водоросль (в водах Донца активно размножается тропическая водоросль пистия, - прим. ред.) заполонила. Сегодня просто заросли не берега, а дно Донца. Если зимой мороз не повлияет, если оно не вымерзнет, то надо будет думать, хоть бери и африканских сюда каких-то животных — бегемотов завози, для того, чтобы они съели. В Африке они ее поедают, здесь же идет заростание, и никто эту водоросль не ест», - заявил губернатор.

Шишацкий также сообщил, что из-за бобров река превращается в болото.

«Кроме всего прочего — бобры. Сегодня есть сплошные заводи, нашу реку можно превратить просто в болото», - сказал губернатор.