Чорновил говорит, что мог “вот, взять и проголосовать” за Тимошенко

Нардеп от ПР Тарас Чорновил на программе “Дуэль” на ТРК "Украина" заявил нардепу от БЮТ Андрею Шкилю, что нынешняя парламентская коалиция должна подтвердить свою жизнеспособность. “Может, и я был бы не против лично, невзирая на определенные претензии к Юлии Тимошенко, вот, взять и проголосовать за нее. Возможно, я не прочь был бы проголосовать за Арсения Яценюка”. В ответ на встречный вопрос, почему же тогда не голосовал, Чорновил заявил, что, по его мнению “в таких принципиальных вопросах” (когда создается коалиция и “досказывается ее жизнедеятельность”) не может “оппозиция включаться в те голосования”.

Тем более, добавил Чорновил “...в ситуации, когда Верховная Рада – это есть столкновение разных политических позиций и интересов, потому позвольте мне сказать, мы не в институте благородных девиц, а в довольно-таки активной жесткой среде”.