"Черноморец" и "Днепр" прошли в следующий раунд Кубка Украины

Как передает корреспондент УНИАН, всего на данный момент завершилось семь матчей 1/16 финала турнира.

В составе одесситов голы забивали Элис Бакай, Анатолий Диденко, Андрей Слинкин и Ринар Валеев. А у днепропетровцев отличились Евгений Селезнев и Евгений Коноплянка.

Одним из самых непредсказуемых матчей на этом этапе турнира считался поединок "Говерла" - "Арсенал". Тем не менее, киевляне, несмотря на все свои околофутбольные проблемы, сумели одержать в Ужгороде минимальную победу - 0:1. Победный гол забил Доминик Адийя.

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Также участниками 1/8 финала к этому моменту стали запорожский "Металлург" (обыграл "Сталь" из Днепродзержинска - 2:1), "Шахтер" из Свердловска (обыграл "Мир" из Горностаевки - 3:1), МФК "Николаев" (обыграл кировогорадскую "Звезду" - 2:1) и черниговская "Десна" (обыгравшая "Горняк" из Кривого Рога - 2:1).

Позже вечером завершатся еще восемь матчей 1/8 финала Кубка Украины, в том числе, игры с участием донецкого "Шахтера", харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо". Еще одна игра этого этапа соревнований пройдет в четверг, 26 сентября.