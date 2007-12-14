Литвин считает, что Ющенко может пропустить 2-ю серию Тимошенкиады

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает необязательным личное присутствие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в сессионном зале Верховной Рады при повторном рассмотрении кандидатуры Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЛИТВИН высказал сегодня журналистам в ВР.

«Если бы Президент внес новую кандидатуру, то ему, конечно, нужно было бы аргументировать свое представление, а поскольку Президент внес повторно Юлию ТИМОШЕНКО, то, на мой взгляд, ему не обязательно лично присутствовать в зале и оглашать свое представление», - сказал В.ЛИТВИН.