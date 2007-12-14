У ”НУ-НС” уже 5 кандидатов на ”замену” в Кабмине

Представители фракции "НУ-НС" не согласны с рядом кандидатур, выдвигаемых в новое правительство, в частности, помимо кандидатур министра обороны и иностранных дел, внесенных президентом, это кандидатуры министров юстиции, АПК и образования.

Об этом пишет в пятницу "Коммерсант-Украина", ссылаясь на комментарии ряда представителей "НУ-НС".

В частности, недовольство кандидатурами на ряд министерских постов, относящихся к квоте "НУ-НС", по словам депутата Олеся Дония, возникло в связи с тем, что "фракция узнала о перечне кандидатов в министры за час до голосования, на фракции этот вопрос даже не обсуждался и не голосовался".

Сейчас дискуссия в "НУ-НС" ведется вокруг 5 претендентов на министерские портфели. Наибольшие разногласия, по информации издания, в частности, вызывают Николай Онищук (претендент на пост министра юстиции), Василий Кремень (претендент на должность министра образования) и Юрий Мельник (претендент на пост министра АПК).

Пост министра юстиции является для "НУ-НС" одним из ключевых, пишет издание. Члены партии "Наша Украина" рекомендовали на эту должность Романа Зварыча, однако он впоследствии заявил самоотвод, чтобы, как пояснили в "НУ-НС", "не идти против президента", так как "ему (Зварычу) сказали, что Онищука подал президент".

"Народная самооборона" настаивала на выдвижении на этот пост Владимира Стретовича. Представители "Самообороны" подчеркивают, что Онищук был одним из 7 "неподписантов", которые чуть не сорвали подписание коалиционного соглашения.

В числе упреков в его адрес "нашеукраинцы" выдвигают и "пребывание в другом лагере" – в Верховную Раду V созыва Онищук был избран по спискам Партии промышленников и предпринимателей Украины, позже перешедшей на сторону антикризисной коалиции.

"Меня рекомендовал ряд моих коллег по фракции, кроме того, мою кандидатуру поддержал президент. Других претендентов поддерживают другие группы депутатов, но не поддерживает президент", - объяснил Онищук.

При этом отказаться от министерского поста он готов только если у фракции будут к нему претензии профессионального характера. "А иначе это выглядит как месть за то, что в недавнем конфликте я выступил на стороне президента", - считает Онищук.

Не согласны в "НУ-НС" и с выдвижением на пост министра образования Василия Кременя. Сначала кандидатом на эту должность был ректор Львовского национального университета им. И. Франко Иван Вакарчук, а теперь якобы рассматривается кандидатура ректора Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого.

Кроме того, дискуссии в "НУ-НС" ведутся вокруг Юрия Еханурова и Владимира Огрызко, предложенных президентом на посты министра обороны и главы МИДа соответственно. Эти должности относятся к президентской квоте, однако в "НУ-НС" настаивают, что перед внесением этих кандидатур, Ющенко следовало провести консультации с фракцией.

"Секретариат президента навязывает нам свои решения, даже не пытаясь согласовывать их с фракцией. Мы должны потребовать пересмотра нескольких кандидатур, причем речь идет как о квоте "НУ-НС", так и о президентской квоте", - заявил Геннадий Москаль.

В "НУ-НС" рассчитывают, что президент поставит точку во фрацкионных спорах. "Думаю, что в итоге мы сойдемся на компромиссном решении: наиболее спорные министры будут сменены, а с остальными мы согласимся", - сказал Юрий Кармазин.

Украинская правда