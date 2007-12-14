Ющенко потребует от нового правительства заботы о чернобыльцах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает требовать от нового правительства внедрения эффективных программ социальной поддержки ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня на церемонии возложения цветов к памятному знаку «Воинам Чернобыля» и Мемориального кургана «Героям Чернобыля» и почтил их подвиг минутой молчания.

В церемонии возложения приняли участие председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО, председатель КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и другие.

Как отметил глава государства в своем обращении, «сегодня Украина чествовала героев-спасателей, которые стали на пути ядерной стихии Чернобыля. В скорби мы склоняем головы перед теми, кто погиб, спасая родную землю и все человечество от последствий крупнейшей в мировой истории техногенной катастрофы. В наших сердцах навсегда останется светлая память о жертвах ядерного апокалипсиса конца XX века. Чернобыль для нас никогда не станет прошлым».

В.ЮЩЕНКО как Президент Украины будет настаивать на том, чтобы герои Чернобыля всегда чувствовали постоянное внимание, поддержку и заботу государства, чтобы были созданы все условия для их социальной и медицинской реабилитации, решены все жизненно важные вопросы, начиная от достойных размеров пенсий и до обеспечения достойных условий жизни, современного медицинского обслуживания.

*** Согласно Указу Президента Украины от 10 ноября 2006 года, День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС отмечается ежегодно 14 декабря, в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС