Блок Литвина обвиняет ПР и КПУ в «политической коррупции»

Фракция Блока Литвина не будет претендовать на должности в руководстве парламента, она претендует на два комитета – бюджетный и комитет по правам человека и нацменьшинств.

Об этом сказал корреспонденту УНИАН член этой фракции Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ.

По его словам, фракция Блока Литвина не поддерживает договоренности фракций Партии регионов и КПУ относительно совместного выдвижения кандидатуры на должность первого заместителя председателя Верховной Рады. «Мы не поддерживаем, поскольку это тоже является элементом политической коррупции», - сказал он.

Как сказал С.ГРИНЕВЕЦКИЙ, именно политической коррупцией можно назвать действия, когда распределение должностей происходит по принципу: «Вы нам это, а мы вам то».

Он отметил, что голосования за кандидатуры на должности заместителей председателя ВР должны проходить с участием всего парламента. «Руководство парламента избирается всей ВР, а не коалицией. И коалиция не может диктовать условия, тем более, такая шаткая коалиция», - подчеркнул С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Он отметил, что фракция Блока Литвина претендует на руководство в двух комитетах парламента – комитете ВР по вопросам бюджета, и кандидатурой на эту должность является Николай ДЕРКАЧ, и комитете ВР по правам человека, национальных меньшинств, и кандидатом на эту должность является Игорь ШАРОВ.