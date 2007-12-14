Луценко мечтает получить на день рождения Тимошенко

Один из лидеров фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что лучшим «политическим» подарком на день его рождения будет избрание лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня журналистам в ВР.

«Самым лучшим политическим подарком для меня было бы избрание премьер-министра Украины. Я на это рассчитываю и, собственно, именно поэтому нахожусь в зале, чтобы никто из моих друзей не сплоховал, когда нужно будет нажать на кнопку», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Депутат сообщил, что начал отмечать свой день рождения сегодня в полночь на концерте «95-го квартала». «Ребята, как всегда, были в ударе, а потом моя жена стала моим водителем со всеми вытекающими из этого последствиями», - добавил он.

Справка УНИАН. Экс-министр внутренних дел, один из лидеров фракции НУ-НС Ю.ЛУЦЕНКО сегодня отмечает свой 43-ий день рождения.

Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сегодня, открывая пленарное заседание ВР, поздравил Ю.ЛУЦЕНКО с днем рождения.