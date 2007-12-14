В Донецке именем живого депутата-регионала назвали улицу

Депутаты Донецкого городского совета приняли решение присвоить одной из улиц в Петровском районе города имя народного депутата Украины от Партии регионов Валентина ЛАНДИКА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Донецком горсовете, такое решение депутаты приняли сегодня на сессии.

В горсовете сообщили, что инициатива о присвоении улице имени В. ЛАНДИКА исходит от Петровского райсовета города, в котором народный депутат содействовал газификации одного из поселков.

В.ЛАНДИК является также президентом группы "НОРД", заводы которой производят бытовую технику.