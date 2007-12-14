В Донецке именем живого депутата-регионала назвали улицу
11:02, 14 декабря 2007Политика
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Решение приняли сегодня
|Валентин ЛАНДЫК
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Донецком горсовете, такое решение депутаты приняли сегодня на сессии.
В горсовете сообщили, что инициатива о присвоении улице имени В. ЛАНДИКА исходит от Петровского райсовета города, в котором народный депутат содействовал газификации одного из поселков.
В.ЛАНДИК является также президентом группы "НОРД", заводы которой производят бытовую технику.
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