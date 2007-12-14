Регионы не хотят, чтобы за Тимошенко голосовали руками или ногами

Партия регионов требует проведения голосования во время пленарного заседания Верховной Рады с помощью электронной системы «Рада», а также требует публичных извинений от коалиции за обвинения в свой адрес в срыве голосования за назначение Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО журналистам.

«Мы настаиваем на том, чтобы голосование осуществлялось с помощью системы «Рада», а не руками или ногами, а вопросы рассматривались в той последовательности, как предполагает регламент ВР», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Представитель Партии регионов сообщил, что пока взаимопонимания по этим вопросам между коалицией и фракциями меньшинства не достигнуто.

«Более того, они (большинство – УНИАН) указывают нам, кого выдвигать на должности комитетов, отданных Партии регионов. Это применение двойных стандартов, но мы на это не идем и пытаемся доказать им, что принципы демократии выше, чем принципы политической целесообразности», - подчеркнул депутат.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО заявил, что коалиция выступает против выдвижения кандидатуры представителя Партии регионов Сергея КИВАЛОВА на должность руководителя Комитета ВР по вопросам судопроизводства.