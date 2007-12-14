Симоненко заявляет, что происходит ”колоссальное” перераспределение власти
10:44, 14 декабря 2007Политика
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Фракции никак не договорятся
Сегодня на заседании Согласительного совета между представителями коалиции и меньшинства не были достигнуты договоренности относительно дальнейшей работы парламента.
Об этом в интервью УНИАН сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.
Он отметил, что после объявления перерыва в утреннем заседании ВР снова будут проходить консультации между лидерами фракций и их представителями.
По словам П.СИМОНЕНКО, сегодняшняя ситуация еще раз подтверждает, «что в Украине происходит колоссальное перераспределение власти».
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