Симоненко заявляет, что происходит ”колоссальное” перераспределение власти

Сегодня на заседании Согласительного совета между представителями коалиции и меньшинства не были достигнуты договоренности относительно дальнейшей работы парламента.

Об этом в интервью УНИАН сообщил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Он отметил, что после объявления перерыва в утреннем заседании ВР снова будут проходить консультации между лидерами фракций и их представителями.

По словам П.СИМОНЕНКО, сегодняшняя ситуация еще раз подтверждает, «что в Украине происходит колоссальное перераспределение власти».