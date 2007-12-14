В Верховной Раде объявили перерыв

В Верховной Раде на 30 минут - до 10.45 - объявлен перерыв для продолжения консультаций между фракциями относительно повестки дня работы парламента и, в частности, рассмотрения вопроса о назначении Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв объявил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК по требованию двух фракций.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что фракции БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” настаивают на рассмотрении именно сегодня вопроса об избрании Ю.ТИМОШЕНКО главой правительства. При этом он напомнил, что в ВР зарегистрировано повторное представление Президента по этому вопросу.

В то же время, по словам А.ЯЦЕНЮКА, Регламентом ВР на рассмотрение представления отводится 5 дней, и последний день, когда можно рассмотреть этот вопрос – воскресенье, 16 декабря.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что фракции БЮТ и НУ-НС требуют изменить способ голосования за Ю.ТИМОШЕНКО.

Но, по словам председателя ВР, в этом вопросе нужно принять согласованное решение представителей всех фракций. «Мы не можем нарушить права фракций, которые хотят изменить способ голосования», - сказал он.

Кроме того, заметил А.ЯЦЕНЮК, при рассмотрении важных вопросов целесообразно было бы «избежать последующих обвинений в сбоях системы «Рада»».