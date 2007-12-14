Оппозиция разрывается между Мартынюком и Богатыревой

Фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина сегодня в ходе консультаций выдвинут единую кандидатуру на должность первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.

Об этом в эксклюзивной комментарии УНИАН сообщил народный депутат из фракции Партии регионов Владимир РЫБАК.

«На сегодняшний день существует две кандидатуры на должность первого вице-спикера: представитель КПУ Адам МАРТЫНЮК и представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА.

«Сегодня в результате консультаций между тремя фракциями мы определим единственную согласованную кандидатуру», - сказал В.РЫБАК.

Представитель Партии регионов также сообщил, что фракция не обращалась к А.МАРТЫНЮКУ с просьбой взять самоотвод для выдвижения Р.БОГАТЫРЕВОЙ на должность первого заместителя председателя ВР.

«Зачем нам просить МАРТЫНЮКА о самоотводе, если мы можем напрямую принять решение по выдвижению своей кандидатуры. Единая кандидатура, подчеркиваю, будет определена, во время сегодняшних консультаций», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря народный депутат Украины, член Партии регионов Ярослав СУХОЙ заявил, что фракция ПР готова выдвинуть кандидатуру Раисы БОГАТЫРЕВОЙ на должность первого заместителя председателя ВР.

"Если они (фракция КПУ) снимут свою кандидатуру (на пост первого вице-спикера А.МАРТЫНЮКА – УНИАН), мы готовы выдвинуть Раису Васильевну БОГАТЫРЬОВУ или ..., ну, как определится фракция", - сказал депутат.