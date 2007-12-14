Партия регионов заблокировала... ну вы в курсе

Народные депутаты из фракции Партии регионов до начала пленарного заседания заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме находятся 6 народных депутатов, которые заняли рабочие места членов президиума.

Кроме того, группа народных депутатов разместилась в ложе правительства.

Пленарное заседание ВР должно было начаться в 10.00.