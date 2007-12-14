Партия регионов заблокировала... ну вы в курсе
10:04, 14 декабря 2007Политика
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В президиуме находится 6 нардепов
Народные депутаты из фракции Партии регионов до начала пленарного заседания заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, в президиуме находятся 6 народных депутатов, которые заняли рабочие места членов президиума.
Кроме того, группа народных депутатов разместилась в ложе правительства.
Пленарное заседание ВР должно было начаться в 10.00.
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