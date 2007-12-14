НУ-НС дал Плющу отсрочку

Вопрос относительно исключения Ивана Плюща из фракции «Наша Украина-Народная Самооборона» рассмотрят после формирования правительства.

Об этом Радио Свободасообщил представитель НУ-НС Юрий Костенко: «Да, ставился некоторыми депутатами вопрос во фракции относительно немедленного рассмотрения во фракции ситуации с голосованием. Точнее – не голосованием Ивана Степановича. Но глава фракции Вячеслав Кириленко предложил вернуться к рассмотрению этого вопроса и предметно и профессионально обсудить его, но только после формирования правительства».

Иван Плющ не голосовал за кандидатуру Юлии Тимошенко на должность премьера.

Ранее представители НУ-НС заявляли, что в таком случае рассмотрят вопрос о его исключении из фракции и о лишении Плюща депутатских полномочий.

Впрочем, эта процедура четко не выписана украинским законодательством.