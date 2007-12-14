Баба Параска мечтает подарить Луценко автомат на день рожденья

14 декабря лидер "Народной самообороны", экс-министр внутренних дел отпразднует свой 43-й день рождения. Газета "Сегодня" выяснила, какие подарки приготовили ему друзья и соратники.

Баба Параска мечтает подарить своему майдановскому другу шмайсер. "У меня сосед в селе бандеровцем был. У него в крыивке может быть сохранился автомат "Шмайсер". Так я бы его выпросила и Юре подарила бы, чтобы он всех олигархов поубивал", говорит Баба Параска. Депутат-нунсовец Владимир Арьев вручит своему лидеру картину, написанную маслом, на которой Луценко изображен в виде Нео (главного героя фильма "Матрица"). "Я на благотворительном аукционе за $1750 купил 10 картин Ольги Сак, на которых изображены наши политики — например, Шуфрич с крокодилом и котами, Мороз, который ест борщ на месте спикера, Тимошенко в морге, стоящая со скальпелем над политтрупами. Среди этих портретов есть и Юрин", — рассказал депутат.

Сергей Луценко подарит брату сувенир в виде мини-фонтанчика, который работает от электрической розетки. "У нас сложилась традиция - мы друг другу на день рождения дарим какие-нибудь прикольные подарки", — пояснил свой выбор Луценко-старший. Близкий друг Луценко депутат Тарас Стецькив вручит книгу, посвященную национально-освободительной борьбе западных украинцев в середине 20 столетия, в частности, истории УПА и небольшую скульптурку. "Может быть запорожский казак или какой-либо гетьман", - рассказал Тарас.

"Я в день рождения Юрия Виталиевича посоветовал бы ему сменить профессию. Пусть идет выступать в Comedy club. Там его заждались, - такое пожелание Луценко высказал его давний оппонент регионал Борис Колесников. - Он станет не только звездой клуба, но и легендой Украины". Основатель украинского "Комеди" Максим "Ледокол" Бахматов, который полгода назад оставил его, сказал газете, что Луценко был бы очень сильным резидентом клуба. "У него есть такое важное качество как способность к импровизации. Думаю, его амплуа - это политическая пародия. Я бы, кстати, с удовольствием взял бы в клуб и других политиков". По его словам, Юрий Витальевич спокойно мог бы зарабатывать 5000 долларов в месяц, а это на 2000 больше, чем его нынешняя депутатская зарплата.