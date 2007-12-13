Рудьковский сбежал от следователя СБУ

Следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами Министерства транспорта и связи.

Об этом "Украинской правде" сообщила спикер и.о. главы СБУ Марина Остапенко.

По ее словам, уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины (присвоение средств в особо крупных размерах).

Сумма, о которой идет речь, - около 400 тысяч гривен.

В рамках уголовного дела на допрос вызвался министр транспорта и связи Николай Рудьковский.

По словам Остапенко, в среду следователь СБУ в приемной Министерства пытался вручить Рудьковскому повестку, однако тот "сбежал из кабинета, сославшись на занятость".

Поэтому, по словам спикера СБУ, следователь вынужден был вручить повестку его секретарше.

Вместе с тем, по словам Остапенко, есть информация, что Рудьковский срочно выехал заграницу.

Эпизод, по которому вызывается Рудьковский в СБУ, касается поездки "Киев – Париж – Киев" на частном чартерном самолете, которую он осуществил с 9 по 12 июня этого года, оплатив этот рейс за счет Минтранса.

По информации "Украинской правды", эту поездку Рудьковский осуществил вместе с одной из бывших "Мисс Украина". Сейчас, по информации УП, он находится в Москве.

Вместе с тем Рудьковский утверждает, что летал в Париж на встречу с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам транспорта и официально согласовал свой визит с премьером Виктором Януковичем.

"Это очередной шаг мести со стороны секретариата президента за мою позицию относительно закупки самолетов для полетов президента...", - сказал он в эфире "1+1" в среду вечером.

В четверг пресс-секретарь Рудьковского Виктория Бутенко заявила, что Рудьковский находился на работе в среду до 18 часов и повестку от сотрудников СБУ не получал.

Как известно, преступления, предусмотренные частью 5 статьи 191 ККУ, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.